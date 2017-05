Les Frères Scott : mais à qui s’adresse la déclaration d’amour de Shantel VanSanten ?

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Si les réseaux sociaux permettent aux stars de garder le contact avec leurs fans et de leur dévoiler quelques aspects de leur quotidien, ils permettent également de faire passer des messages plus personnels. La preuve avec la dernière publication en date de Shantel VanSanten.

La comédienne, qui incarnait Quinn James Evans dans Les Frères Scott, a en effet décidé d’utiliser son compte Instagram pour faire un joli clin d’œil à l’une des personnes qui comptent le plus au monde pour elle. Dimanche, elle a ainsi rendu hommage à celle qui lui a donné la vie à l’occasion de la fête des mères américaine. En légende d’un cliché montrant sa mère jeune, la comédienne a écrit : "Je suis car tu es. Mon exemple et mon inspiration. Aujourd’hui, je te célèbre mais ma gratitude grandit de jour en jour. Merci maman. Je t’aime #happymothersday.”

Shantel VanSanten n’est pas la seule actrice des Frères Scott à avoir rendu hommage à sa mère sur Instagram. Sophia Bush a pour sa part partagé, avec ses fans, un cliché d’elle sur lequel elle apparaît enfant dans son bain pendant que sa mère la lave. "Maman, tu es ma lumière, un professeur, une amie, un modèle. Tu me rends folle et je ne peux pas rester loin de toi. Tu me manques tout le temps lorsque je pars (…) Tu me fais rire, hystériquement. Et être accidentellement ivre en vacances avec toi est l’une des choses que je préfère. Ton cœur est plus grand que le ciel", a-t-elle notamment ajouté en légende.





