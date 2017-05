Les Frères Scott : Bethany Joy Lenz ne ressemble plus à ça (photo)

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

À l’esprit des fans de la série Les Frères Scott, Bethany Joy Lenz c’est la petite blonde/châtain au style navigant entre le sophistiqué et le bobo-chic. Dans la série, elle était d’ailleurs un peu sur la même longueur d’ondes, optant pour un style et des coiffures qui adoucissaient les traits de son visage.

Mais la star semblerait envisager un changement radical. Du moins si l’on tient compte de la toute récente photo postée par l’actrice sur Instagram. Bethany Joy Lenz s’y dévoile avec un carré court, raide, avec frange et d’une couleur très brune, voire presque noire. Du jamais vu chez l’actrice auparavant, qui avait notamment surpris avec un blond très clair il n’y a pas si longtemps. En légende de sa photo, l’interprète d’Haley dans Les Frères Scott interroge ses fans sur ce changement radical : "Alors, on en pense quoi ? Oui ? Non ?"

"Trop foncé"

Vraisemblablement, l’actrice porte donc une perruque, sans doute afin de prendre la mesure d’un tel changement capillaire. Et côté fans, le non semblerait l’emporter. Si beaucoup estiment que la jeune femme reste magnifique, nombre de ses followers pensent que ce look n’est pas celui qui sied le plus à la jeune femme. "Non, la longueur n’est pas mauvaise, mais je dirais que cette couleur est clairement trop foncée pour toi. Mais tu restes belle quoiqu’il en soit !", écrit une fan. "J’adore la coupe, mais tu dois faire une couleur plus claire", pense une autre. L’actrice ne précise cependant pas si ce changement capillaire est une volonté personnelle ou s’il s’agit du look d’un nouveau personnage dans un nouveau film, ou une nouvelle série… Affaire à suivre.





What do we think? Yes? No? 😆💁🏻💁🏼💁🏽 Une publication partagée par Bethany Joy Lenz (@joylenz) le 9 Mai 2017 à 7h00 PDT

