Les Frères Scott: Chad Michael Murray en mode beau gosse sur les réseaux sociaux !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Il a fait craquer toute une génération ! Grâce à son rôle de Lucas dans Les Frères Scott, Chad Murray s’est fait connaître du grand public… mais surtout du public féminin ! Après soyons honnête, il faut toutefois reconnaître que l’acteur possède tous les ingrédients pour nous faire fondre : Sourire ravageur, chevelure blonde, bouche en cœur… La liste est encore longue. Un véritable charme auquel il est difficile de résister ! La preuve, l’actrice Sophia Bush (Brooke Davis) sa partenaire dans Les Frères Scott tombe folle amoureuse de lui sur les plateaux de tournage. Le couple se marie… Mais divorce un an après suite à l’infidélité de Chad Murray avec une figurante de la série ! Après avoir connu de brèves relations, le beau gosse se case avec l’actrice Sarah Roemer. Le couple est aujourd’hui marié et parents de deux enfants.

Icône de mode

Celui qui se prédestinait à une carrière sportive est aujourd’hui une véritable icône de mode ! Il faut savoir qu’avant d’être révélé par Les Frères Scott, Chad Murray a débuté par le mannequinat. Le jeune homme a eu l’opportunité de poser pour des grandes marques telles que Sketchers, Tommy Hilfiger ou encore Gucci ! Mannequin, acteur et écrivain, Chad Murray est également très investi dans les causes humanitaires. Le gendre idéal… N’est-ce pas ! Sur son compte Instagram, l’acteur n’hésite d'ailleurs pas à partager ses plus beaux clichés avec ses fans. MYTF1 vous propose un Top 3 de ses plus belles photos !







Une publication partagée par Chad Murray (@chadmurray15) le 26 Mars 2017 à 9h34 PDT





Une publication partagée par Chad Murray (@chadmurray15) le 19 Mars 2017 à 13h01 PDT





Une publication partagée par Chad Murray (@chadmurray15) le 13 Juin 2016 à 9h53 PDT