Les Frères Scott : la drôle de déclaration de Shantel VanSanten pour l’anniversaire de Robert Buckley

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Entre les saison 7 et 9 des Frères Scott, Robert Buckley et Shantel VanSanten étaient inséparables à l’écran. Ils incarnaient Clay et Quinn, un couple qui s’est cherché, construit et a dû vaincre bien des épreuves afin de pouvoir être ensemble et heureux. Pendant ces deux années, les deux comédiens ont créé des liens particulièrement forts. Aujourd’hui, ils restent les meilleurs amis du monde, même s’ils ne travaillent plus sur les mêmes projets. Et Shanten VanSanten a toujours une pensée pour son Clay, l’un des hommes de sa vie. Et lorsque monsieur a fêté ses 36 ans le 2 mai dernier, l’actrice, trop loin pour venir en personne lui lancer un « Happy birthday », lui a dédié un long message sur son compte Instagram.

La jeune femme a ainsi posté une photo d’elle et Robert Buckley en pleine session d'essayage dans les cabines d’un magasin sportif. Les deux prennent la pause, le comédien étant particulièrement flamboyant dans un pantalon de sport bleu à motif. Et en légende, Shantel VanSanten a donc écrit sa déclaration d’amour : « Il n’y a que peu de gens qui peuvent t’encourager, t’inspirer, te faire comprendre des choses, et te permettre de t’élever… mais mon très cher, mon bel et intelligent Robert Buckley, tu es l’une de ces rares personnes ! ». Et l’actrice de continuer sur sa lancée, pour le plus grand plaisir des fans du couple Clay-Quinn. « Tu m’encourages à manger de la nourriture de fast food jusqu’à ce que mon estomac n’en puisse plus. Tu m’inspires à prendre ce cours de Zumba malgré mes problèmes de rythme. Tu m’apprends des choses avec tes choix mode audacieux. Tu m’élèves avec ton sens de l’autodérision lorsque tu racontes tes blagues d’enfance. Et dans toutes nos aventures, on rit et la nourriture est la base de tout ! », a-t-elle écrit.

Visiblement, les deux amis ont une véritable passion pour la nourriture, quelle qu’elle soit, mais surtout si elle est très calorique. Quoiqu’il en soit, Shantel VanSanten tenait vraiment à faire passer son message à Robert Buckley. « Nous avons tellement vécu et consommé en ces huit ans de notre amitié. Je t’aime presqu’autant que ‘Clay’ (presque parce lui conduit une Corvette). Je t’aime plus que les dizaines de donuts et leur gluten que j’avais l’habitude de manger avec toi ! Et je suis reconnaissante par dessus tout de t’avoir dans ma vie chaque jour, et pour tes sourcils aussi. Joyeux anniversaire à toi mon meilleur ami ! » Ca c’est de l’amour !





