Les Frères Scott : Hilarie Burton de retour sur le petit écran

Hilarie Burton a bien des passions dans la vie. Après avoir consacré six ans de sa vie au tournage de la série Les Frères Scott, elle avait décidé en 2009 de prendre davantage de temps pour elle afin de lancer sa propre boîte de production, Southern Gothic. Puis, elle avait voyagé aux quatre coins des États-Unis, au gré des rôles décrochés. Après l’avoir donc vue dans FBI : Duo très spécial, Grey’s Anatomy, Extant ou encore l’Arme fatale, voilà qu’Hilarie Burton s’apprête à revenir sur les écrans de télévision avec un nouveau téléfilm.

Ainsi, l’actrice sera à l’affiche, jeudi 26 octobre à 15 heures 35 sur TF1, de French Romance, un téléfilm réalisé par Pat Kiely. Elle y incarnera Terry Russel, une romancière à succès qui se trouve en panne d’inspiration. Divorcée, et devant élever seule sa fille, adolescente, Terry va devoir vite remplir ses pages blanches de nouvelles histoires sans quoi elle pourrait perdre son contrat d’édition. Sur sa route, elle va rencontrer Matthew, incarné par Victor Webster, un chef cuisinier au tempérament séducteur et qui, à la suite d’une mauvaise critique, perd ses investisseurs. Pour une raison inexpliquée, il semblerait cependant que le destin ait décidé de placer Terry et Matthew sur le même chemin…

Un heureux événement

Avec son sourire charmeur, ses grands yeux clairs, et son tempérament de battante, nul doute qu’Hilarie Burton était la comédienne parfaite pour le rôle de Terry. Et pour celles et ceux qui louperaient sa prestation, pas de panique : French Romance sera à découvrir et redécouvrir en replay sur MYTF1. L'occasion de revoir l'actrice jouer la comédie avant que celle-ci ne prenne une pause pour accueillir son deuxième enfant.

