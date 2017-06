Les frères Scott : « J'aurais aimé que Haley ne soit pas aussi parfaite », affirme Bethany Joy Lenz

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Dans les frères Scott, Haley a tout de la jeune adolescente puis femme parfaite. Elle est très intelligente, agit en fonction de ses principes, ne ment pas, respecte ses aînés. Sans compter qu'elle est jolie, est dotée d'un grand sens de l'humour et d'un joli brin de voix, et qu'elle se retrouve mariée à la star du lycée. Un chemin bien différent de celui de son interprète, Bethany Joy Lenz. A 35 ans, l'actrice confie à Bustle que non tout ne lui sourit pas tout le temps, mais qu'elle a beaucoup après au fil du temps.



Et surtout, lorsqu'elle repense à Haley, elle se dit qu'elle aurait dû la rendre moins parfaite à l'écran. « J'étais tellement têtue », se rappelle-t-elle. « Quand j'y repense je me rends compte que j'ai trop insisté parfois pour qu'Haley n'ait pas les vices et les failles que les scénaristes voulaient qu'elle ait au départ », ajoute-t-elle. L'actrice confie qu'elle ne s'est pas rendue compte, lors du tournage, que ce manque de défauts de son personnage pouvait lui revenir comme un boomerang. « Au final, elle est devenue quelqu'un sans aucune faille, aucune imperfections », analyse-t-elle.

Personnage pragmatique et réaliste

Une erreur de jugement selon l'actrice, car elle ne souhaitait pas donner aux fans un sens erroné de la réalité. « Tout était pur, parfait, et au final je me disais : 'mais personne n'a une relation aussi parfaite que celle de Nathan et Haley, personne n'est aussi parfaite qu'elle. Nous ne voulons pas donner aux gens de mauvaises impressions' », explique Bethany Joy Lenz. Car selon elle, un personnage trop parfait faisait au final « monter la pression ».

Cela étant, l'Américaine ne regrette en rien d'avoir incarner Haley pendant près de dix ans, un personnage qu'elle admire notamment pour son incroyable force et sa résilience. « J'adore Haley, et l'idée de son personnage... elle est la pierre angulaire qui maintient tout le monde debout. », observe Bethany Joy Lenz. « Elle était réaliste, pragmatique, terre-à-terre, celle qui, à la fin de la journée, savait qui elle était réellement et ce qui était important ».







