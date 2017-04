Les Frères Scott : La belle dée de Sophia Bush pour combattre la haine

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Malgré son emploi du temps très chargé avec les tournages de Chicago P.D - une série policière diffusée sur TF1 -, Sophia Bush est une femme engagée et pleine de projets. Prête à se reconvertir dans le design, la comédienne se bat également pour la cause des femmes, contre la politique de Donald Trump ou encore pour la tolérance.

Elle s’investit d’ailleurs dans le projet PenPal Schools visant à mettre en contacts des étudiants vivant un peu partout dans le monde. Une manière de "développer leurs connaissances sur des cultures différentes", de parler d’environnement ou et de combattre ainsi la haine de l’autre. Un dispositif éducatif sur lequel Sophia Bush est revenue dans un entretien accordé au magazine Bustle. "J’ai eu ce rêve de créer ce système de correspondants virtuels depuis que j’ai commencé à construire des écoles dans les pays en voie de développement", a-t-elle ainsi affirmé.

Un vrai engagement

"La peur de l’autre peut créer des tensions et peut transformer des choses anodines en problèmes. Et on voit cette vraie manipulation de personnes puissantes qui profitent de ces peurs. (…) Depuis dix ans maintenant, les gens me demandent pourquoi j’évoque autant les problèmes mondiaux et les questions citoyennes. ’Tu es une actrice. Ton boulot c’est de divertir les gens’, disent-ils. Mais je crois que mon travail est de communiquer des émotions humaines et de rappeler aux gens qu’il y a de vraies personnes derrière chaque histoire", a-t-elle ajouté.

Évoquant le projet PenPal Schools, la star des Frères Scott a expliqué : "Les différences dans notre culture sont si inspirantes, mais nous avons tous les mêmes buts, rêves, désirs et espoirs et je suis si excitée de rappeler aux jeunes de regarder le monde d’une manière plus vaste, qui encourage la curiosité plutôt qu’attiser la peur et perpétuer la haine."

