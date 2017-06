Les Frères Scott : la meilleure pose détente de Sophia Bush ? Un road trip entre amis

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Sophia Bush n'est pas le genre de jeune femme qui reste enfermée trop longtemps au même endroit. Si huit à neuf mois de l'année, elle reste plus ou moins coincée à Chicago pour les besoins du tournage de la série Chicago PD, elle trouve toujours le moyen de s'offrir une escapade ou une virée entre amis. Et quand vient le temps des vacances, l'actrice révélée par son rôle dans Les Frères Scott s'adonne alors à son passe-temps favori : le voyage.

Il y a quelques semaines, Sophia Bush s'est ainsi envolée pour Paris pour assister à une convention Chicago PD et entamer sa saison estivale. Pendant ses temps de repos, la jeune femme a pris la direction de la Normandie pour aller visiter, entre autre, la petite ville d'Etretat. Et de retour aux Etats-Unis, elle a entamé les préparatifs d'un autre voyage, plus long, plus convivial, plus personnel : un grand road trip depuis Los Angeles jusqu'à Telluride, dans l'état du Colorado. Soit quelque 1350 kilomètres de route. Pour Sophia Bush, rien de plus facile, puisqu'elle réalise ce périple chaque année depuis huit ans. Et elle est toujours accompagnée par plusieurs de ses amis dont Jedidah Jenkins et Ruthie Lindsey qui, cette année, se sont amusés à interviewer l'actrice pendant le trajet.





Redécouvrir la magie du monde





"Ce que je préfère le plus c'est être en voiture, chanter à tue-tête, et découvrir de nouveaux endroits", explique Sophia Bush dans une vidéo postée sur Instagram. Le voyage entre Los Angeles et Telluride compte quelque 13 heures de route, sans compter les pauses et les changements de conducteurs. "C'est le moment et l'aventure parfaite pour avoir certaines conversations, découvrir certains aspects de la personnalité des gens à côté desquels tu passerais si tu ne faisais pas ce road trip", poursuit l'actrice. Selon elle, tout est une question d'émerveillement : "Le monde est tellement magique, et on a tendance à oublier cette magie si on ne sort pas plus et si on ne regarde pas autour de nous".









