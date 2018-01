Les Frères Scott : les nouvelles aventures ciné de Sophia Bush

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Après avoir annoncé qu'elle quittait la série Chicago PD, Sophia Bush se lançait corps et âme dans la déco et le design d'intérieur, une autre de ses passions. Pour autant, l'Américaine n'en oublie pas la comédie...

Sophia Bush revient lentement mais sûrement sur le devant de la scène hollywoodienne. Après de longs mois de secrets et de silences, l'actrice révélée par Les Frères Scott a confirmé les annonces faites par les studios Pixar selon lesquelles elle rejoindra l'aventure du second opus des Indestructibles. Cela fait maintenant 14 ans que les fans du dessin-animé réalisé par Brad Bird attendent ce deuxième volet. Le premier film avait été un succès pour les studios, et l'heure est donc venue de retrouver Robert et Helen Parr, alias Monsieur Indestructible et Elastigirl, ainsi que leurs trois enfants, pour de nouvelles aventures.

Dans ce nouveau film attendu dans les salles en juin prochain, Sophia Bush prêtera sa voix au personnage de Voyd, une jeune femme dotée de super pouvoirs puissants et qui se rêve en super-héroïne. Son modèle : Elastigirl, bien évidemment, à qui elle voue un véritable culte. Sur son compte Instagram, Sophia Bush s'est déclarée plus qu'enthousiaste par ce nouveau projet. "Cela fait un long moment que je garde ce secret, et cela n'a pas été facile ! Je suis une super-héroïne Maman !", a-t-elle écrit sur le réseau social. "Faire partie des Indestructibles 2 est comme un rêve devenu réalité, j'ai toujours voulu doubler un personnage de dessin-animé et travailler avec Pixar", a-t-elle ajouté.

Sophia l'hyperactive

Depuis son départ de la série<em> Chicago PD</em>, annoncé à l'été 2017, l'actrice n'a pourtant pas chômé. Concrétisant un rêve sur lequel elle travaillait depuis quelques temps déjà, elle avait alors lancé sa propre ligne de design et de décoration d'intérieur SB x Design. Ce qui lui avait pris pas mal de temps. Et outres ses multiples voyages, en Europe comme aux Etats-Unis, en octobre dernier, Sophia Bush avait également annoncé avoir signé un accord avec la 20th Century Fox pour le développement et la production d'un tout nouveau projet, dont pour l'instant rien n'a encore été dévoilé.







VIDEO. Vampire Diaries : Ian Somerhalder se souvient avec émotion du dernier jour de tournage de la série