Les Frères Scott : le périple français de Sophia Bush continue en Normandie !

Après avoir flâné le long des rues de Paris, l’inoubliable Brooke Davis des Frères Scott a pris la route pour se rendre à Etretat, en Normandie. L’actrice en a profité pour rendre jaloux ses copains et copines outre-Atlantique et a partagé de nouvelles photos de ses aventures.

Sophia Bush face à la mer… Après être partie à l’assaut des rues parisiennes en milieu de semaine, notamment dans le quartier latin du 5ème arrondissement, l’actrice révélée par les Frères Scott a décidé de partir à l’aventure et de découvrir de nouvelles régions de France. Direction, la Normandie, ses plages, et ses falaises… En compagnie de sa grande copine Ruthie Lindsey, Sophia Bush s’est rendue à Étretat, et semble une nouvelle fois être tombée amoureuse du charme des villes françaises de province.



Sur Instagram, l’actrice a ainsi partagé ses moments de découverte. Maisons typiques, poses sur un bateau au bord de l’eau, traditionnelle photo des falaises d’Étretat… la jeune femme semble prendre du plaisir à jouer les touristes d’un jour. "Clairement, on ne s’amuse pas du tout !", écrit même Sophia Bush en légende d’un cliché sur lequel elle pose avec Ruthie Lindsey, toutes deux riant aux éclats.

Pourquoi avoir choisi la Normandie ? De Paris, où l’actrice séjourne depuis le début de la semaine, Étretat n’est qu’à 2 heures 30 de voiture. L’escapade parfaite lorsque l’on veut profiter des charmes de la France sans pour autant ne visiter que Paris. D’autant que l’actrice a déjà eu l’occasion de passer par la capitale à plusieurs reprises. Et cette escapade semble d’ailleurs n’avoir duré qu’une courte journée. Ce vendredi matin, Sophia Bush était en effet de retour sur Paris. Elle s’est même offert une petite virée au musée Rodin…





Bonjour! Bonjour! Bonjour! Bonjour! Bonjour! #BeautyAndTheBeast #WasDefinitelyDrawnHere #Normandy Une publication partagée par Sophia Bush (@sophiabush) le 18 Mai 2017 à 4h38 PDT









"Instructions for living a life. Pay attention. Be astonished. Tell about it." - Mary Oliver 🌱 I'm astonished alright. Une publication partagée par Sophia Bush (@sophiabush) le 18 Mai 2017 à 9h38 PDT









Clearly we're not having any fun at all. Une publication partagée par Sophia Bush (@sophiabush) le 18 Mai 2017 à 16h53 PDT

























