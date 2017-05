Les Frères Scott : Les petits plaisirs de Sophia Bush

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Sophia Bush est une jeune femme aux mille visages. Elle est une actrice accomplie, aussi bien dans des séries dramatiques que policières. Elle est également une fervente pratiquante de yoga et de pilates, un cordon bleu en cuisine, une professionnelle de la fête et des voyages. Et bientôt une professionnelle de la décoration d’intérieur. Mais ce n’est pas tout. Récemment, Sophia Bush a décidé de se lancer dans un tout autre projet : le café.

Alors oui, l’actrice en consomme très souvent, comme beaucoup d’acteurs et d’actrices aux plannings chargés. Mais l’Américaine a décidé d’aller plus loin et d’apprendre à faire son propre café. A Chicago, elle a décidé d’aller embêter les professionnels de Metric Café pour leur demander la recette d’un bon café. De la torréfaction des grains de café jusqu’au jus noir que l’on boit dans une tasse. Sur Instagram, la jeune femme a partagé plusieurs étapes de sa journée d’apprentie dans es « stories », avant de poster une photo sur laquelle on peut la voir en compagnie de plusieurs amies et des gérants et baristas de Metric Coffee.

Encore mieux, l’actrice a même pu repartir avec le café qu’elle a elle-même torréfié, le « Sophia’s Blend » comme Metric Coffee a décidé de l’appeler. Et l’actrice n’a pas caché son plaisir. « Quand Metric Coffee te tend un sac de ton café Sophia’s Blend et que tu as l’air d’une gamine de CM2 en pleine excursion aux musée des Sciences », a-t-elle écrit en légende d’une dernière photo. Sophia, jamais où on l’attend.





Sunday FUNday @metriccoffee ☕️ We're basically baristas now #HappyHiatus #ChicagoCrew Une publication partagée par Sophia Bush (@sophiabush) le 30 Avril 2017 à 15h38 PDT





When @metriccoffee hands you a bag of "Sophia's Blend" on the way out the door and you look like an excited 5th grader on on a field trip to the Science Museum #HappyKid #DayMade #CleanSupplyChain #FairnessForFarmers Une publication partagée par Sophia Bush (@sophiabush) le 30 Avril 2017 à 16h03 PDT

