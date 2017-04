Les Frères Scott : Le saviez-vous ? James Lafferty et Stephen Colletti sont inséparables

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Les interprètes de Nathan Scott et Chase Adams se sont rencontrés sur le tournage de la série Les Frères Scott. Et cinq ans après la fin de la série, ils sont toujours les meilleurs amis du monde.

Sur un plateau de tournage, des amitiés se nouent au quotidien. Un phénomène encore plus répandu dans le monde des séries télévisées, en raison de journées de tournage longues et occupant la plupart du temps une large portion de l’année. Cela a notamment été le cas sur le tournage de la série "Les Frères Scott". Des années après la fin de la série, certains membres du casting restent très proches et ont trouvé en leurs partenaires de amis pour la vie. C’est le cas notamment de Sophia Bush, Bethany Joy Lenz et Hilarie Burton, aussi proches dans la vie qu’à l’écran.

Mais c’est aussi très vrai dans le cas de James Lafferty et Stephen Colletti. A l’écran, Nathan Scott était davantage proche de son frère Lucas ou bien de Clay, dans les dernières saisons. Cependant à la ville, c’est bien avec l’interprète de Chase Adams que l’Américain part en virée. Les comptes Instagram des deux acteurs sont parsemés de photos de soirées plus ou moins arrosées ou de réunions entre copains.

Le mois dernier, à titre d’exemple, les deux acteurs se sont retrouvés pour un dîner organisé par un couturier. Les deux comédiens se sont prêtés au jeu des photos, tous les deux en costumes. En novembre dernier, ils ont même rejoint un autre membre du casting, le musicen/barman Grubs dans la série, pour un weekend à Chicago.





Thank you @ted_baker for the dinner, drinks and oh yeah, my new favorite suit. And thanks @stephencolletti for letting a couple 909ers tag along. We may put our elbows on the table but our mom says we clean up nice. Une publication partagée par James Lafferty (@thisisjameslafferty) le 18 Mars 2017 à 11h38 PDT





50% of the people in this picture are baseball fans. 100% of us had to do it. Une publication partagée par James Lafferty (@thisisjameslafferty) le 13 Nov. 2016 à 7h59 PST





Looking back fondly on last weekend in Dallas. Thanks to the Frazier/Lamon families for letting us join the wedding celebration. One for the books. Une publication partagée par James Lafferty (@thisisjameslafferty) le 10 Nov. 2016 à 7h40 PST





@thisisjameslafferty with a subtle reminder to get out there and vote while working out the kinks on his Election Day game face. Une publication partagée par Stephen Colletti (@stephencolletti) le 5 Nov. 2016 à 13h04 PDT

