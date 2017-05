Les Frères Scott : Le saviez-vous ? James Lafferty est un grand fan d’Harry Potter

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

On se souvient de James Lafferty pour sa taille, son habileté à manier un ballon de basket de sorte à ce que celui-ci marque constamment des points face à l’équipe adverse, pour son amour inépuisable pour Haley et pour être le meilleur frère que Lucas Scott pouvait avoir. Dans la série Les Frères Scott, James Lafferty aka Nathan Scott passait rarement son temps devant la télévision, du moins avant l’arrivée du petit Jaimie. Mais dans la réalité, James Lafferty est un grand fan de cinéma, et ses goûts sont pour le moins éclectiques.

Selon ses propres dires au fil des années, à travers diverses interviews dans la presse américaine, deux sagas ont ses faveurs notamment : le duo de films comiques Wayne’s World, portés par Mike Myers et Dana Carvey et sortis au début des années 1990, et la saga Harry Potter. « Ces films sont géniaux », confiait-il même au magazine Glamour il y a quelques années. Un amour qu’il s’est découvert un peu tard, si l’on en croit le comédien. Ainsi, il n’aurait vu les films de la saga culte créée par J.K Rowling pour la première fois qu’en fin d’année 2011. « Je les ai tous regardés pendant mes vacances à Thanksgiving », disait-il une année plus tard. « Je n’en revenais pas de ce que j’avais loupé ! » Sur Twitter, il avait même confirmé son tout nouvel amour pour les aventures du sorcier britannique lorsqu’un fan lui avait posé la question : « Fan de Harry Potter ? Sérieux », avait écrit le Twittos, recevant en retour de la part de l’acteur un « Mais tellement ! »





