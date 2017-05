Les Frères Scott : le saviez-vous ? La petite Sam recueillie par Brooke a bien changé (PHOTOS)

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Lorsqu’elle a débarqué dans la saison 6 des Frères Scott, Samantha « Sam » Walker, avait tout de l’adolescente perturbée. Abandonnée très jeune, Sam est passée de maison d’accueil en maison d’accueil avant de vivre seule et de dormir dans une voiture de l’atelier du lycée Tree Hill. Le regard fuyant encadré par ses longs cheveux bruns, l’adolescente semble en vouloir au monde entier. Elle débarque en premier lieu dans la vie de Brooke Davis, incarnée par Sophia Bush, après avoir volé plusieurs vêtements de son magasin et de s’être fait attraper. Elle est aussi une des élèves de Haley.

Celle-ci se rend compte du potentiel littéraire de Sam et l’encourage à écrire, mais sa relation avec elle n’est pas des plus aisées. Au fil de la saison, Brooke et Sam développent une vraie relation et l’adolescente emménage chez la créatrice. L'adolescente se rapproche également de Julian, compagnon de Brooke, et se prend d'affection pour Jamie, le fils de Haley et Nathan. Brooke se sent même prête à adopter la jeune fille, mais celle-ci finira par quitter Tree Hill pour aller rejoindre sa mère biologique.

Depuis, Sam, alias Ashley Rickards dans la vraie vie, s’était fait plutôt discrète. Pourtant, la jeune femme âgée aujourd’hui de 25 ans continue de tourner et d’écrire. Et force est de constater qu’elle a grandi et surtout beaucoup changé. À tel point qu’on ne l’aurait presque pas reconnue lors de la convention de Frères Scott en Caroline du Nord la semaine dernière. Car Ashley Rickards a troqué sa chevelure brune et lisse contre un blond frisé, dans un style très Peyton au début de la série, et s’est débarrassée de sa moue boudeuse. La jeune femme a posté une photo sur son compte Instagram en compagnie de Sophia Bush lors des retrouvailles du casting et paraissait même plus sexy que jamais sur les photos de groupe prises pour l’occasion…





I LOVE YOU GUYS!!!!! Thank you!!! #OTH!!! Une publication partagée par Ashley Rickards (@ashleyrickardspowerb) le 7 Mai 2017 à 13h19 PDT





OTH (partial) family reunion. Une publication partagée par Robert Buckley (@robertearlbuckley) le 7 Mai 2017 à 10h07 PDT





This vintage kimono has me feeling like 👑💋 Une publication partagée par Ashley Rickards (@ashleyrickardspowerb) le 8 Mai 2017 à 13h07 PDT

VIDEO. Les débuts embarrassants de Derek et Meredith dans Grey's Anatomy