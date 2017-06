Les frères Scott : les secrets fitness et cuisine de Sophia Bush

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

A 35 ans, Sophia Bush paraît bien plus jeune que son âge. Son secret ? Une carrière bien remplie, des amis présents, et un mode de vie sain. Et c'est l'interprète de Brooke Davis elle-même qui le dit !

Sophia Bush a de quoi faire des envieuses. La jeune femme respire le bonheur et la santé, sans compter qu'elle affiche une silhouette de rêve et un teint resplendissant (grâce à une crème solaire appliquée été comme hiver, dit-elle). La comédienne, révélée dans les Frères Scott, est consciente de sa forme olympique, mais à 35 ans, elle sait que rien ne vient jamais sans effort. Aussi, la jeune femme a adopté depuis plusieurs années un régime et un mode de vie sain, centré sur le plaisir et l'exercice. Et selon elle, pas d'excuse : « on a tous du temps libre pour faire un peu de sport », disait-elle en 2015 à Stylecaster.



Quoiqu'il en est, Sophia Bush possède quelques petites astuces afin de garder la ligne, de booster son énergie, et de se faire plaisir, quand elle en a envie. Ainsi, l'actrice met un point d'honneur à commencer ses journée par une tasse d'eau chaude et un jus de citron. « Ca permet vraiment de commencer la journée et réveiller le corps », selon ses dires. Pour la suite, l'actrice semble se fier à ce que de nombreux nutritionnistes et stars du fitness affirment : il s'agit d'avoir un régime fort en protéines, et d'équilibrer les portions de légumes verts, de viandes, et de féculents complets, afin d'éviter les apports non nécessaires en sucres et en mauvaises graisses. Ainsi, lors de son entretien avec Stylecaster, l'actrice affirmait qu'elle avait adopté un régime à base de chou kale, de saumon, agneau ou viande rouge maigre, qu'elle équilibrait avec des pousses d'épinard, de l'avocat, de la patate douche, un peu de riz complet et du chou fleur. En boisson, outre le thé au citron, l'actrice confie être une grande fan de lait de coco et d'amande.



Boxe et yoga

Côté fitness, Sophia Bush ne jure que par le yoga et la boxe, hors ses entraînements pour les besoins de la série Chicago PD, dans laquelle elle incarne le détective Erin Lindsay. La comédienne a commencé la boxe il y a une douzaine d'années. Et elle se plaît à dire au travers de diverses interviews qu'elle apprécie tout particulièrement les effets de ce sport « sur le mental autant que sur le physique ». « La boxe entraîne ton esprit d'une façon tout à fait unique. Et cela m'aide sur le tournage de Chicago PD, car je me trouve capable de faire toutes mes cascades de façon parfaitement chorégraphiée physiquement parce que je fais de la boxe régulièrement », a expliqué l'actrice par le passé. Quant au yoga, si de plus en plus d'individus aux Etats-Unis et en Europe adoptent cette pratique, c'est qu'il y a de grands avantages. Et Sophia Bush le sait très bien : « Parce que la souplesse du corps est la clé de la force ».



