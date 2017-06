Les Frères Scott : Sophia Bush change de tête et surprend !

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Sophia Bush avait envie de mettre un peu de couleurs dans sa vie. Et c’est sur tête que s’est opéré le premier changement. La comédienne, devenue une star en incarnant Brooke David Baker dans Les Frères Scott, a posté dimanche soir un cliché montrant sa nouvelle coupe de cheveux. Une photo sur laquelle on la découvre avec une queue de cheval pour le moins originale. Sur ce qui ressemble fort à des faux cheveux, on découvre ainsi du vert, du blond, du rose clair et du rose foncé ! Pour couronner le tout, elle aborde également une bande de paillettes roses sur le crane.

Si Sophia Bush a changé de tête, c’est pour célébrer à sa manière la National Equality March For Unity and Pride. Un événement qui s’est déroulé hier, dimanche 11 juin, aux Etats-Unis et qui vise notamment à sensibiliser contre les discriminations faites à l’encontre des personnes de la communauté LGBT (Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Transsexuelles). De nombreuses manifestations étaient organisées hier aux Etats-Unis pour défendre cette cause soutenue par Sophia Bush. La coiffure spéciale "pride" de l’actrice a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. "Wow. Ta coupe de cheveux est si cool et belle ! J’adore !", "Tu es magnifique", "Si parfaite", "Tu es parfaite", peut-on ainsi lire dans les commentaires.





#MyLittlePridePony, a hair story featuring yours truly, created by @chadwoodhair. Happy Pride my loves! 🦄🌈❤️💗💛💚💙💜🌈🦄 #PRIDE #LoveIsLoveIsLove #Equality Une publication partagée par Sophia Bush (@sophiabush) le 11 Juin 2017 à 17h51 PDT

