Les frères Scott : Sophia Bush est de retour à Wilmington !

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Pendant des années, Sophia Bush a été la jeune fille derrière la porte rouge. Cette porte, c’était celle de Brooke Davis lorsqu’elle vivait chez ses parents, adolescente du lycée de la ville fictive de Tree Hill dans la série les Frères Scott. Série qui a été tournée en réalité dans la ville de Wilmington, bourgade de Caroline du Nord, aux États-Unis.

Et pendant neuf ans donc, neuf ans qu’a duré la série, Sophia Bush a vécu à Wilmington. Tout comme Chad Michael Murray, James Lafferty, Bethany Joy Lenz, Hillarie Burton, et les autres… Et depuis le départ de toute la troupe en 2012, la ville n’a pas tant changé. Du moins à en croire les posts Instagram de l’actrice. Car oui, Sophia Bush est de retour à Wilmington ! Du moins l’était-elle le weekend dernier, alors qu’elle devait retrouver toute la bande de Tree Hill, à commencer par Shantel VanSanten, Stephen Colletti et Robert Buckley.

La comédienne en a profité pour faire du "tourisme" dans la ville qui l’a vue grandir et devenir une star. Au travers différentes photos postées sur son compte Instagram, Sophia Bush s’est donc de nouveau glissée dans la peau de Brooke Davis. Glace italienne nocturne sur les marches d’un bâtiment administratif, balade en solitaire dans les hangars de tournage, retrouvailles entre copines… l’actrice a retrouvé son chez soi en quelque sorte. Et pour célébrer son retour à Wilmington, Sophia Bush a même posé sur les marches de « sa » maison, la maison à la porte rouge derrière laquelle a grandi et vécu Brooke Davis au 2314 Tattersalls Drive… La boucle est bouclée !





We only cried a little. Swear. 💙 #WilmingtonWives #BiscuitBabes Une publication partagée par Sophia Bush (@sophiabush) le 6 Mai 2017 à 17h08 PDT

The actual PS to the Actual BD 👯 #Seestrahs #WilmingtonWives #WhereIsVanessa Une publication partagée par Sophia Bush (@sophiabush) le 6 Mai 2017 à 20h55 PDT









old place, new story. take good care of it for me y'all #filmNC Une publication partagée par Sophia Bush (@sophiabush) le 8 Mai 2017 à 15h52 PDT

Girl(s) in front of the red door #StoopKids #Seestrahs Une publication partagée par Sophia Bush (@sophiabush) le 7 Mai 2017 à 18h28 PDT





