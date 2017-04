Les Frères Scott : Sophia Bush décroche un nouveau rôle

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Elle est connue pour avoir incarné Brooke Davis dans "Les Frères Scott" et pour interpréter désormais la détective Erin Lindsay dans la série "Chicago P.D". Et selon les informations de Deadline, Sophia Bush vient de décrocher un nouveau rôle.

Sophia Bush est une femme bien occupée. Elle est impliquée dans plusieurs causes caritatives et est présente à la télévision dans la série Chicago P.D qu’elle tourne quelque neuf mois de l’année. Elle a par ailleurs récemment émis l’idée de se lancer dans le design et l’architecture d’intérieur. Sans pour autant abandonner l’idée de tourner devant la caméra.

Ainsi, selon les informations du site américain spécialisé Deadline, Sophia Bush a décroché un nouveau rôle dans le film Acts of Violence, réalisé par Brett Donowho. L’actrice, connue pour son rôle dans la série Les Frères Scott, incarnera une détective enquêtant sur une affaire de trafic d’êtres humains aux côtés de l’agent James Avery, interprété par Bruce Willis. Et selon le site IMDb, le nom du personnage joué par Sophia Bush ne serait autre que Brooke Baker… Oui, son nom de jeune femme mariée dans la série les Frères Scott.

Le film est encore en développement, et ne devrait pas être projeté sur les écrans avant l’année 2018. Il faudra donc attendre encore quelques temps avant de pouvoir découvrir Sophia Bush dans son tout nouveau rôle. Outre Bruce Willis, la jeune femme donnera la réplique à Cole Hauser, Shawn Ashmore (saga X-Men) et Ashton Holmes (A History of Violence).

VIDEO. Vampire Diaries : Ian Somerhalder se confie aux internautes