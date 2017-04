Les Frères Scott : pour Sophia Bush, embrasser Ryan Reynolds à l’écran n’a rien de "sexy"

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Sophia Bush et Ryan Reynolds se sont donnés la réplique lors du tournage du film "American Party," sorti en 2002. À l’époque, la jeune femme n’était pas encore la Brooke Davis des "Frères Scott", et monsieur n’était pas encore marié à l’actrice de "Gossip Girl" Blake Lively.

À Hollywood, il semblerait que tout le monde se connaisse. Et Sophia Bush est là pour nous le rappeler. Lors de la cérémonie des SAG Awards, il y a de cela plusieurs semaines, la jeune femme s’est discrètement souvenue de son tout premier rôle au cinéma. Il s’agissait d’une apparition dans le film American Party de Walt Becker, sorti en 2002. Elle y incarnait une étudiante, Sally, et donnait la réplique à… Ryan Reynolds, Monsieur Blake Lively dans la vraie vie.

Et Sophia Bush se souvient apparemment très bien des moments partagés avec l’acteur canadien. "En fait c’était mon premier vrai job, professionnel", a-t-elle confié à E ! Online. "Il a été mon premier vrai baiser de cinéma hollywoodien. Et il était plutôt gentleman, alors merci Ryan !", a-t-elle ajouté. Mais concernant le baiser en lui-même, l’actrice connue pour son rôle dans Les Frères Scott, a dû tout de même admettre qu’il n’y avait rien eu de "magique" entre elle et son partenaire.

Un moment "pas sexy"

"Honnêtement, c’était juste bizarre parce que vous êtes habitués à avoir ce genre de truc arriver à l’écran, et cela a toujours l’air séducteur, fun ou sexy", a expliqué Sophia Bush, avant de révélé l’autre côté du décor, et ce qu’il se passait en réalité dans ces moments-là de tournage. Or, "il y a 40 personnes qui sont debout, autour de vous. Ils sont en train d’ajuster à la perfection l’inclinaison de ton visage de façon à ce que tu ne bloques pas la lumière sur le visage de l’autre personne, et ta main doit se placer ici et non là", s’est-elle ainsi souvenue. "Cela n’a vraiment rien de sexy, nous faisons de notre mieux pour vendre cette image, mais c’est véritablement un processus bizarre".

VIDEO. Vampire Diaries : Ian Somerhalder répond aux question des internautes de MYTF1