Les Frères Scott : Sophia Bush joue les sirènes d’un soir

L’actrice participait cette semaine à la cérémonie des James Beard Awards, récompense culinaire prisée outre-Atlantique. Et pour l’occasion, la jeune femme affichait un look digne des plus belles sirènes des temps modernes.

On connaît Sophia Bush pour sa ténacité, son audace verbale, et ses prises de positions politiques et sociales. Mais on connaît aussi Sophia Bush pour son sens de la mode. Jamais là où on l’attend, l’actrice révélée dans la série Les Frères Scott, aime surprendre avec des looks forts lorsqu’elle assiste à des cérémonies de récompenses. On se souvient notamment de son choix osé pour la cérémonie des SAG Awards, début 2017. L’actrice avait associé sa robe fuschia à son maquillage, un choix peu conventionnel sur le tapis rouge, mais justement Sophia, les conventions, elle s’en fiche. Et c’est bien pour ça qu’on l’aime.

Lors de la cérémonie des James Beard Awards à Chicago le weekend dernier, l’actrice avait donc opté une nouvelle fois pour un look original, mais dans une ligne assez minimaliste cette fois. Sophia Bush est ainsi apparue sur le tapis rouge avec une robe midi plissée couleur bleu pâle, qui n’était pas sans rappeler l’apparat d’une sirène et de sa longue queue. Manches longues, décolleté V ultra plongeant… la comédienne était élégamment sexy. Pour parfaire son allure de sirène des temps modernes, l’interprète de Brooke Davis avait opté pour une coiffure sobre. Les cheveux plaqués en arrière, la raie sur le côté, stylisés avec un effet wet pour renforcer le côté naïade… Sophia Bush a encore une fois réalisé un sans faute, audacieux et glamour.





#FASHION @beardfoundation #jbfa #MetGala @jessetyler When you combine Chefs + Couture ... you get us. Une publication partagée par Sophia Bush (@sophiabush) le 1 Mai 2017 à 18h30 PDT





