Les Frères Scott : Sophia Bush mariée contre son gré à Chad Michael Murray

Si leur rencontre et leur mariage avaient tout d’un conte de fée, l’idylle n’a pas duré. Pire que ça, Sophia Bush et Chad Michael Murray semblent être passés de l’amour à la haine en un claquement de doigts. Les deux comédiens se sont rencontrés sur le tournage de la série Les Frères Scott en 2003. Alors que leur personnage respectif Brooke Davis et Lucas Scott vivaient une histoire d’amour pour le grand bonheur d’une partie des fans de la série, les deux acteurs convolaient en justes noces en 2005. Mais patatras ! Cinq mois plus tard, le couple décidait de se séparer.



Treize ans plus tard, la rancœur et les ressentiments semblent toujours aussi vivaces entre les deux acteurs. Lors d’une interview sur une émission de radio, l’actrice de 35 ans a ainsi révélé qu’elle ne voulait pas vraiment se marier avec son partenaire. « Ce n’était pas vraiment quelque chose que je voulais faire », a-t-elle ainsi révélé à son interlocuteur. Devant l’incompréhension d’Andy Cohen, l’animateur radio qui l’interrogeait, Sophia Bush a précisé que si elle avait franchi le pas, c’était surtout parce qu’elle ne voulait pas décevoir les gens qui comptaient sur elle. « Comment laisser tomber tout le monde ? (…) Quand vos chefs vous disent que vous êtes la seule qui réussit à faire venir une personne à l’heure au travail et que 200 personnes (l’équipe de la série, ndlr) en dépendent pour retrouver leurs enfants à temps le soir, ou non, parce que la journée de tournage aura commencé à l’heure ou non. »

Si Chad Michael Murray n’a pas réagi directement à cette déclaration, il l’a fait par l’intermédiaire de son agent : « Cette histoire est ridicule. Chad s’est toujours conduit de manière professionnelle et épouserait quelqu’un seulement par amour. Treize ans après son divorce avec Sophia, il a une vie de famille très heureuse avec sa femme et ses enfants. Il a totalement tourné la page et ne ressent pas le besoin de réagir à ce genre de propos. » Pas sûr qu’on retrouve de sitôt ces deux-là sur un plateau de tournage…