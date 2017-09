Les Frères Scott : Sophia Bush nouvelle cible des réseaux sociaux, elle répond

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Sophia Bush n'a pas de temps à perdre avec celles et ceux qui l'insultent. Sauf si ces derniers s'avèrent être des "fans". Au fil du temps, l'actrice, révélée par le rôle de Brooke Davis dans la série Les Frères Scott, a acquis une certaine popularité auprès, notamment de fans du show. Mais la comédienne a toujours veillé à rester fidèle à elle-même. Passionnée par la mode, la décoration d'intérieur, la méditation, le yoga, la bonne nourriture et les voyages, Sophia Bush n'a jamais eu peur d'exposer ses hobbies et ses choix de vie, et encore moins ses opinions politiques progressistes sur les réseaux sociaux.

Or, dernièrement, la comédienne s'est sentie dans l'obligation de publier sur son compte Twitter une mise au point avec sa communauté de fans après avoir été la cibles de véhémentes critiques. "Je me sens comme une mer*** lorsque l'on m'alerte de l'existence de groupes de soi-disant 'fans' qui démontent ma vie, mes choix, et mon bonheur dans des groupes de discussions privés", a-t-elle déploré récemment sur le réseau social. Un sentiment que la jeune femme n'apprécie guère, elle qui a toujours affirmé vouloir inspirer les gens et les aider si possible dans leur quotidien en diffusant le plus de pensées positives (ses fameux mantras).

"Vous ne me connaissez pas"

"Être constamment prise pour cible par des trolls et des têtes de fi** à chaque fait et geste me rend également malade. On ne peut pas plaire à tout le monde hein ?", a ainsi répondu Sophia Bush à ses détracteurs. Avant d'ajouter et d'interroger : "Et bien, on peut tous se faire démonter par n'importe qui. Chaque jour. Continuellement. Vous pensez que je suis une personne trop privée ? Que je vous dois quelque chose ? Que doit-on faire pour que la gentillesse prévale ?". L'actrice a déploré la folie de certains écrits qu'elle avait vus à son encontre. En guise de réponse finale, la comédienne a tenu donc à dispenser quelques conseils à ceux qui la critiquent constamment. "Vous ne me connaissez pas. En fait, vous ne connaissez personne tant que vous ne les connaissez pas personnellement. Souvenez-vous que nous sommes tous des êtres humains. Et essayer donc d'en être de meilleurs".

