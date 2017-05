Les Frères Scott : Sophia Bush et Shantel VanSanten émues après l'attentat de Manchester

Par | Ecrit pour TF1 |

Le monde doit une nouvelle fois faire face à l’horreur. Après l’attentat qui a coûté la vie à 4 personnes à Stockholm (Suède) en avril dernier, c’est la Grande-Bretagne qui est frappée de plein fouet par une attaque terroriste. Selon les autorités britanniques, un homme s’est fait exploser lundi soir à la sortie d’un concert donné à Manchester par Ariana Grande. 22 personnes ont été tuées et 59 blessées, selon un dernier bilan officiel.

Dès l’annonce de ce dramatique attentat qui a notamment coûté la vie à "des enfants" selon la police de Manchester, de nombreux internautes ont tenu à rendre hommage aux victimes sur les réseaux sociaux. Parmi eux figurent des personnalités telles que Sophia Bush et Shantel VanSanten. Les deux actrices, présentes au casting de la série Les Frères Scott, ont évoqué, sur Twitter, leur tristesse après ce drame. "Mon cœur est avec Manchester ce soir", a écrit Sophia Bush tandis que sa collègue a twitté : "Absolument déchirant. (…) L’amour doit toujours survivre et d’étendre. Toujours".

Les deux actrices des Frères Scott ne sont pas les seules à avoir réagi sur Twitter après cette attaque. Ariana Grande, la chanteuse dont le concert a été visé, a ainsi écrit : "Brisée. Du plus profond de mon cœur, je suis désolée. Je n’ai pas de mots". "Mes pensées vont vers tous ceux qui sont à Manchester", a écrit pour sa part Jaimie Alexander de Blindspot. "On ouvre l'œil et on espère être dans un mauvais rêve... toutes mes pensées aux victimes de #ManchesterArena et leurs proches", a également posté Flora Coquerel, Miss France 2014.