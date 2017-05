Les Frères Scott : suivez les aventures parisiennes de Sophia Bush

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Attention, attention, Sophia Bush est en ce moment même à Paris ! Entre la comédienne et la ville lumière, il existe une véritable et longue histoire d’amour. L’actrice, révélée au grand public dans la série les Frères Scott, semble être tombée amoureuse de la capitale française il y a maintenant plusieurs années. Elle s’y rend régulièrement, que ce soit pour des conventions Frères Scott, des virées entre amies, ou simplement pour déguster des pâtisseries 100 % made in France.

Et à chaque nouvelle visite, Sophia Bush ne manque pas de partager ses aventures et d’en faire profiter ses fans. Sur son compte Instagram, il est ainsi possible de voir l’actrice devant la tour Eiffel, ou encore dernièrement devant la célèbre librairie britannique de Paris, Shakespeare and Co, située dans le cinquième arrondissement de la capitale. D’ailleurs, en ce mois de mai, la jeune femme semble particulièrement apprécier de flâner le long des rues du quartier latin. Sur Instagram, elle a ainsi publié plusieurs clichés de ses aventures parisiennes, dont une devant le célèbre salon de thé Odette, situé rue Galande. "Il n’y a jamais un moment où je ne cherche pas un café au lait et une pâtisserie…", écrit l’actrice en légende.

L’obsession "porte"

Sophia Bush s’est également mise en quête de trouver les plus belles portes colorées de la capitale française. Dans les Frères Scott, son personnage, Brooke Davis, était "la fille derrière la porte rouge", comme se plaisait à la surnommer Lucas. La jeune femme vivant dans une grande maison reconnaissable à sa porte d’entrée rouge vif. Depuis, Sophia Bush semble s’être prise d’affection pour les entrées colorées. "Je vous l’ai dit, j’adore Paris, j’ai un truc avec les portes", écrit l’actrice en légende d’une photo sur laquelle elle pose devant une grande porte en bois de couleur lilas.

La comédienne ne semble pas s’être rendue seule à Paris. Profitant de deux journées parisiennes très ensoleillées, Sophia Bush a réalisé quelques clichés sur l’un des ponts parisiens en compagnie d’une de ses amies, la Seine et la tour Eiffel comme jolis paysages urbains. La jeune femme n’a cependant pas indiqué combien de temps elle comptait séjourner dans la capitale. Aventures à suivre donc…





never not looking for a café au lait and a pastry ... 📸 @mary_quincy Une publication partagée par Sophia Bush (@sophiabush) le 17 Mai 2017 à 10h28 PDT

Told ya 🔳 #JAdoreParis #IHaveThisThingWithDoors Une publication partagée par Sophia Bush (@sophiabush) le 17 Mai 2017 à 2h48 PDT





This beautiful place. This sweet human. This lovely day. #SoulSistersInParis Une publication partagée par Sophia Bush (@sophiabush) le 17 Mai 2017 à 13h30 PDT





