Les Frères Scott : une nouvelle carrière pour Sophia Bush

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Jusqu’où Sophia Bush ira-t-elle ? Très impliquée dans sa carrière d’actrice, la jeune femme semble toujours être à la recherche de nouveaux projets. Investie dans le domaine de la mode ethnique, de l’éducation des jeunes filles, mais aussi de la spiritualité, l’interprète de Brooke Davis dans « les Frères Scott » semble désormais vouloir ajouter une nouvelle corde à son arc.

Ainsi, en début de semaine, Sophia Bush co-animait avec le site de ventes aux enchères Everything but the House un brunch auquel participait la fine fleur du design et de l’architecture d’intérieur venue de l’Illinois, état dans lequel la comédienne tourne la série Chicago P.D. « Réunir les plus grands noms du design d’intérieur de Chicago a fait de ma matinée un moment très inspirant », a déclaré l’actrice à propos de l’événement, dans un discours rapporté par le magazine <em>People</em>. Avant de lancer, comme si de rien n’était : « Je suis très excitée à l’idée de faire fusionner nos conversations avec de nouvelles idées au moment où j’entame de plus grands projets dans ce chapitre de ma carrière ».

Pour l’instant, Sophia Bush n’a pas donné davantage de précisions quant à la nature de ces projets, ni leur forme. Va-t-elle lancer une ligne d’objets design, va-t-elle monter sa propre boîte d’architecture d’intérieur ? Pour l’instant tout cela reste assez flou. Mais l’amour de Sophia Bush pour le design et la décoration ne date pas d’hier. Outre ses nombreux posts sur Instagram, la jeune femme a travaillé main dans la main en octobre dernier avec l’entreprise One Kings Lane afin de refaire entièrement le petit cottage qui sert de maison d’amis chez elle, sur le terrain de sa propriété à Los Angeles.

VIDEO. Grey's Anatomy : Arizona déçue par Alex