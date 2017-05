Les Frères Scott : Une reconversion comme coiffeuse pour Sophia Bush ?

Par | Ecrit pour TF1 |

Si Sophia Bush est devenue une star reconnue dans le monde entier, c’est grâce à ses talents d’actrice. La jeune femme a en effet explosé sur le petit écran en incarnant Brooke Davis Baker dans Les Frères Scott avant de rafler le rôle du Lieutenant Erin Lindsay dans la série Chicago PD.

Si cette belle carrière devait s’arrêter un jour, Sophia Bush pourrait se reconvertir bien loin des plateaux de tournage à en croire un cliché posté par la comédienne sur la toile. Ce mercredi, elle a ainsi mis en ligne une photo la montrant en train de jouer les coiffeuses d’un jour pour une amie ! "Quand une amie veut une coupe. Et par 'veut', je pense à "quand @bettywho et moi on convainc notre amie de me laisser lui couper les cheveux. T’as été beau joueur @jsmizzie. Et tes cheveux ont l’air canon comme tout", a écrit Sophia Bush en légende de ce cliché.

Avant de tester ses talents de coiffeuse, Sophia Bush a pris un grand bol d’air frais. Accompagnée d’amis proches, elle a en effet assisté il y a quelques jours au Telluride Mountainfilm Festival. Un événement qui, du 26 au 29 mai, a mis à l’honneur des documentaires traitant de "vrais problèmes sociaux, environnementaux, culturels ou encore politiques." Comme à son habitude, Sophia Bush a fait vivre à ses fans ces quelques jours passés dans le Colorado via Instagram.





When bae wants an undercut. And by "wants" I mean "when @bettywho and I convince bae to let me give her an undercut." You're a good sport @jsmizzie. And your hair looks hot AF #seestrahs #SophSalon #JennyHasSoMuchHairICutOffABraidAndYouCantEvenTell Une publication partagée par Sophia Bush (@sophiabush) le 30 Mai 2017 à 19h03 PDT





