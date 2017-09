Hilarie Burton et Jeffrey Dean Morgan attendent un heureux événement !

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Hilarie Burton, qui incarnait la jolie Peyton dans Les frères Scott, était présente à la cérémonie des Emmy Awards qui se tenait à Los Angeles hier soir. Accompagnée de son mari, le comédien Jeffrey Dean Morgan qui joue le terrible Negan dans The Walking Dead, la comédienne a affiché au monde entier un petit baby bump ! Hilarie Burton est bel et bien enceinte !

Burton et Morgan se sont rencontrés en 2009. Et dès 2010, l’actrice aperçue également dans Grey’s Anatomy ou Hostages donnait naissance à leur premier enfant, Augustus. Sept ans plus tard, voilà donc Hilarie Burton de nouveau enceinte pour le plus grand plaisir de son mari qui a s’est montré devant les photographes aux côtés de sa belle, une main tendrement posée sur son ventre.

Hilarie Burton et Jeffrey Dean Morgan sont très discrets sur leur vie privée qu’il préserve le plus possible des regards. Tout au plus la jeune femme poste-t-elle de temps en temps quelques clichés de son jardin ou de plats qu’elle prépare amoureusement pour sa petite famille sur Instagram. Ni l’un ni l’autre n’ont en effet confirmé la nouvelle de la grossesse de la comédienne à l’issue de la cérémonie. Mais à en juger par cette petite rondeur sur le ventre d’Hilarie Burton, il en fait plus aucun doute qu’elle attend à nouveau un heureux événement, sept ans après la naissance du petit Augustus !





