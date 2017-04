James Lafferty et Chad Michael Murray débarquent à Paris

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Chad Michael Murray alias Lucas Scott et James Lafferty qui jouait le rôle de Nathan Scott dans la série créée par Mark Schwahn seront à Paris en novembre prochain à l’occasion d’une convention présentée par l’organisme People Convention. Intitulé « Back to the Rivercourt », cet événement exceptionnel entre les acteurs et les fans sera proposé les 11 et 12 novembre prochain à l’Hôtel Hilton dans la capitale. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans.

Malgré l’arrêt des Frères Scott, nombreux sont les téléspectateurs encore intéressés par l’actualité des acteurs de la série. Et depuis 2012 – date de la fin du show – les héros n’ont pas tardé à poursuivre leur carrière respective. Sophia Bush (Brooke Davis) a obtenu le rôle du détective Erin Lindsay dans la série Chicago PD, Bethany Joy Lenz a continué à sa carrière dans la musique et James Lafferty a enchaîné les projets sur le grand écran avec la sortie de Small Town Crime. De son côté, Hilarie Burton s’est occupée de sa famille après avoir joué dans FBI, Duo très spécial ou encore Grey’s Anatomy.

Ce n’est pas la première fois que les deux acteurs débarquent à Paris pour rencontrer leurs fans. C’est aussi l’occasion pour eux de répondre à leurs questions durant des conférences. Comme quoi, la série a toujours autant de succès.

