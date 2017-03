Jana Kramer, son adorable photo avec sa fille

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Le 31 janvier 2016, Jana Kramer est devenue maman d’une petite fille, Jolie Rae Caussin. Divorcée de son ex-compagnon, Michael Caussin, l’actrice révélée dans la série Les Frères Scott se consacre désormais à son rôle de mère, entre les couches et ses projets musicaux. Et sur les réseaux sociaux, celle qui jouait Alex Dupre auprès de Sophia Bush et James Lafferty n’hésite pas à publier de nombreuses photos de sa petite fille, lorsqu’elle mange pour la première fois des spaghetti, durant son anniversaire ou encore lorsqu’elle s’amuse dans sa piscine. Et ça tombe bien puisque le soleil californien est bel et bien au rendez-vous, comme en témoigne le récent cliché posté par l’actrice. Le duo partage ainsi un moment de détente dans sa piscine à Los Angeles.

Très fière de sa fille, Jana Kramer semble être une maman comblée : "Elle est la raison pour laquelle je me lève le matin et je ferai n’importe quoi pour elle", avait-elle confié en décembre dernier au magazine américain People. Très occupée entre ses projets à la télévision, sa participation à Danse avec les stars et ses concerts – elle a d’ailleurs sorti deux albums – Jana Kramer n’avait plus qu’une seule envie : devenir mère. C’est désormais chose faite et pour son plus grand plaisir : "J’adore la musique, jouer la comédie, mais je ne me suis jamais sentie comblée. Quand je suis devenue maman, j’ai su à 100% que j’étais faite pour ça", a-t-elle ajouté.





Pool time with my girl #LA Une publication partagée par Jana Kramer (@kramergirl) le 18 Mars 2017 à 17h28 PDT