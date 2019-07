Les Frères Scott [One Tree Hill] : Tous les épisodes à retrouver en Replay sur MYTF1

Ne manquez plus un épisode des “Frères Scott”, en diffusion sur TFX et à revoir en Replay sur MYTF1.

Bonne nouvelle pour les fans de la série ! Les Frères Scott débarquent du lundi au vendredi à partir de 15h30 sur TFX. L’occasion de (re)découvrir l’intégralité des aventures de Nathan, Lucas, Brooke et les autres.

Les Frères Scott est une série télévisée américaine (One Tree Hill) créée par Mark Schwahn et diffusée depuis septembre 2003 sur The WB puis à partir de la saison 4, sur The CW. Dans les rôles principaux : Chad Michael Murray (Lucas Scott), James Lafferty (Nathan Scott), Hilarie Burton (Peyton Sawyer), Bethany Joy Lenz (Haley James-Scott), Sophia Bush (Brooke Davis-Baker).

Si vous avez manqué le début...

L'histoire se déroule dans la ville fictive de Tree Hill, en Caroline du Nord. Dan Scott est le père de deux garçons : Lucas, qu'il a eu avec Karen Roe, et Nathan né de son union avec Deborah Lee. Dan a abandonné Karen lorsqu'elle était enceinte, à la fin du lycée, avant de rencontrer Deborah à l'université et de l'épouser. Dix-sept ans plus tard, Lucas et Nathan se retrouvent dans la même équipe de basket, celle de leur lycée : les « Ravens ». Lucas a, par ailleurs, été élevé par sa mère, seule, avec l'aide de Keith, le frère aîné de Dan. Alors que débute le championnat de basket, la rivalité entre Lucas et Nathan apparaît non seulement sur le terrain sportif, mais aussi dans le domaine du privé : Lucas tombe en effet amoureux de Peyton Sawyer, qui sort avec Nathan. De plus, il reproche à son père d'avoir abandonné sa mère et de favoriser Nathan. Mais l'amie d'enfance de Lucas, Haley James, tombe à son tour sous le charme de Nathan et rapproche les demi-frères. Un triangle amoureux se forme entre Lucas, Peyton et Brooke Davis, la meilleure amie de Peyton. Les jeunes gens tissent des liens, s’amourachent, évoluent puis réalisent leurs rêves durant leurs deux dernières années de lycée, tandis que les adultes, Dan, Deborah, Karen et Keith oscillent entre déclarations d'amours, haine, réconciliations…

