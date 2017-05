Ls Frères Scott : quand Bethany Joy Lenz taquine Sophia Bush

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Entre Sophia Bush et Bethany Joy Lenz c’est une longue histoire d’amour. Lorsqu’elles ont démarré dans la série Les Frères Scott, leurs personnages, Brooke et Haley, étaient loin d’être les meilleures amies du monde. La première est la pompom girl la plus appréciée de son lycée, tandis que la seconde est l’intello de service, la jeune fille très intelligente qui n’appartient pas au monde des pompom girl. Mais au fil des années, tout cela a bien changé. Et Brooke et Haley deviennent inséparables. Tant d’ailieurs qu’elles décideront de reprendre ensemble le célèbre Karen’s Café, tenu avant par la mère de Lucas.

A la ville, il s’est passé un peu la même chose. Après s’être rencontrées et apprivoisées sur le tournage de la série, Sophia Bush et Bethany Joy Lenz sont devenues très proches. Aujourd’hui, les deux femmes sont meilleures amies, et elles ne loupent aucune occasion de se charrier. C’est ainsi que lors d’une réunion Tree Hill à Wilmington la semaine dernière, Bethany Joy Lenz visiblement absente de l’événement, a tout de même tenu à adresser un « petit message » plein d’amitié à son amie Sophia Bush. Message que l’interprète de Brooke Davis a bien évidemment relayé, tant elle a trouvé la démarche drôle.

Ainsi, sur une des photos promotionnelles de la série, utilisées vraisemblablement pour la signature d’autographes, Bethany Joy Lenz a glissé quelques notes à l’attention de son entourage. Sur les photos, on voit ainsi une Sophia Bush du temps de la série, en micro short, mains sur les hanches. Et visiblement Mrs James Scott ne se remet toujours pas du physique de sa copine à cette époque. Annotant la photo en dessinant des smiley et autres, la jeune femme a également retracé la longueur de jambe de Sophia : « Oui, les jambes de Sophia », a-t-elle écrit sur toute la longueur. Ce qui semble bien avoir fait rire la principale intéressée : « Merci, chérie @JoyLenz », a ainsi répondu Sophia Bush en prenant une photo du cliché annoté. L’actrice était visiblement ravie d’être de retour à Wilmington. Elle s’est également amusée à poser avec « Clinn », alias Shantel VanSanten et Robert Buckley, sur une photo très « photo de class ». Les trois amis, tout sourire, ont l’air d’apprécier leurs retrouvailles.

















