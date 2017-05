Quel est le meilleur épisode pour Chad Michael Murray ? Il répond

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Très actif sur les réseaux sociaux, Chad Michael Murray partage régulièrement des clichés de son quotidien. Papa pour la deuxième fois – sa femme a accouché d’une petite fille en mars dernier - l’acteur enchaîne les tournages pour ses nouveaux projets, en parallèle de ses moments privilégiés en famille. Et sur son compte Instagram, le beau gosse a ainsi publié un nouveau cliché qui a suscité de nombreuses réactions : « Voici mon premier #waybackwednesday et il est génial, a-t-il écrit en publiant une photo du personnage de Lucas Scott dans la première saison de la série. C’est peut-être le meilleur épisode du show, mais nous pouvons en débattre dans les commentaires. »

Chad Michael Murray a donc dévoilé son meilleur souvenir… Il s’agit de la scène des retrouvailles entre Lucas Scott et Peyton Sawyer qui se retrouvent nez à nez après le duel de basketball organisé entre le héros et son demi-frère Nathan Scott : « Je te verrai », a-t-il lancé. Et cette petite phrase est devenue l’une des citations emblématiques de la série créée par Mark Schwahn.

Un avis partagé par les internautes : « C’était la meilleure série, trop drôle de te voir aussi jeune », peut-on lire. « Lucas et Peyton me manquent, vous étiez mes préférés », a ajouté une autre fan.





