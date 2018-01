Pourquoi Bethany Joy Lenz a accepté de jouer dans "Grey's Anatomy"?

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Il y a quelques semaines, on apprenait que Bethany Joy Lenz rejoignait le casting de la saison 14 de <em>Grey's Anatomy</em>. La seule chose qui avait été révélée alors était le nom de son personnage : Jenny. Allait-elle incarner un médecin, une patiente ? Impossible de savoir. Mais, lors de son tout récent passage sur le Steve Harvey Show, l'interprète de Haley James Scott dans les Frères Scott a révélé la raison qui l'a poussée à dire "oui" à Grey's Anatomy. Une raison qui est liée à l'histoire de son personnage, mais aussi à son passé et à son combat pour le droit des femmes.

Car si Krista Vernoff, productrice de Grey's Anatomy, est venue chercher Bethany Joy Lenz, c'est parce que l'actrice pouvait partager une expérience unique aux yeux de la production. "J'ai déjà travaillé avec elle et c'est une amie. Elle connaît mon passé et mon histoire personnelle. Elle sait que j'ai été dans une relation abusive il y a longtemps", a ainsi confié Bethany Joy Lenz face à l'animateur Steve Harvey. "Cette relation n'était pas abusive d'un point de vue physique, mais mentalement, psychologiquement, spirituellement, elle l'était", a précisé la comédienne. Krista Vernoff lui a alors expliqué que la saison 14 de Grey's Anatomy allait en partie être consacrée aux violences conjugales et domestiques, sous toutes leurs formes. "Elle m'a dit : 'tu connais ce personnage, tu es capable de le jouer, je veux que tu partages ce que tu as vécu, via ce personnage, avec le public. Le but étant d'alerter le gens sur ce problème", a expliqué Bethany Joy Lenz.

Loin des stéréotypes

L'actrice a alors accepté d'en dire davantage sur le personnage qu'elle incarne dans la série. "On pourrait penser qu'une victime de violences conjugales est discrète, calme, silencieuse. Or, ce qui est important pour moi, dans la façon dont Grey's raconte l'histoire, c'est que Jenny est loin d'être tout cela", a ainsi raconté l'Américaine. "Jenny est une scientifique, une femme intelligente, brillante, qui a confiance en elle, qui est charismatique et pourtant, cela ne l'empêche pas d'être coincée dans une relation où on abuse d'elle sans qu'elle s'en rende compte", a-t-elle souligné. Avant de conclure : "Et je voulais faire comprendre cela au public. Parce que c'est important de montrer que cela peut arriver à des femmes qui ont du succès, et je voulais que cela puisse aider une femme, qui en voyant l'épisode, se dirait : 'Mais c'est moi', et essayer de s'en sortir".



VIDEO. Meredith menacée physiquement dans la saison 12