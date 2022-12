La saison 9 des Frères Scott en inédit sur NT1 !

Retrouvez les nouvelles aventures des Frères Scott sur NT1 à partir du Mercredi 27 mars à 18h10.

Tout les oppose et pourtant, ils sont frères ! Elevés différemment et dans deux quartiers opposés, Nathan et Lucas n'ont, en apparence, rien en commun. Mais deux choses les lient : le basket-ball et leur père, Dan Scott. Frères ennemis, ils auraient pu s'ignorer toute leur vie. Tout change le jour où Lucas entre chez les Ravens, l'équipe de basket du lycée dont Nathan est le capitaine...

Dans la neuvième saison, Brooke et Julian essaient peu à peu de retrouver leur repère suite aux problèmes liés à la naissance de leur bébé. Ils réalisent qu'avoir un enfant leur a apporté une certaine maturité. En ce qui concerne Clay et Quinn, ils doivent faire face à un mystérieux problème dont ils refusent de dévoiler la nature aux autres. Haley et Nathan attendent la naissance de leur enfant...

LES FRÈRES SCOTT est indéniablement la série générationnelle la plus emblématique des années 2000. Véritable hit planétaire, elle aura rassemblé

pendant 9 ans une communauté de fans active, qui a vu les personnages évoluer entre joies, peines, bonheurs et bouleversements dans le monde de l'adolescence vers celui de l'âge adulte. La diffusion s'étant achevée le 4 avril 2012, les acteurs s'attèlent depuis à des nouveaux projets : Sophia Bush s'apprête à tourner un pilote de série pour la saison prochaine pour NBC, produite par l'actrice oscarisée Charlize Theron. Hilarie Burton, elle incarne Sara Ellis dans la série FBI : duo très spécial depuis 2010. Quant à Chad Michael Murray qui avait quitté la série avant sa fin, il est de retour sur les écrans américains depuis le 13 février, dans Southland, série policière de la chaîne TNT.