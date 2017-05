Saurez-vous reconnaître cette petite fille devenue actrice ?

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Elle est née le 25 juillet 1985 dans le Minnesota aux Etats-Unis. Avant de devenir actrice, la belle était mannequin. Elle a ensuite décroché le rôle de Quinn James Evans dans trois saisons de la série télévisée Les Frères Scott. L’actrice, âgée aujourd’hui de 31 ans, a aussi joué dans plusieurs films tels que You and I avec Mischa Barton, Destination finale 4 ou encore Le souvenir de toi en 2011. Après l’arrêt du show Les Frères Scott, où elle donnait la réplique à Bethany Joy Lenz, Brooke Davis et James Lafferty, la jeune femme a également partagé l’affiche avec Grant Gustin dans la série The Flash. Vous avez trouvé l’identité de cette petite fille ? Il s’agit évidemment de Shantel VanSanten.

Mercredi 17 mai, l’actrice a souhaité partager une photo de famille avec ses abonnés, nombreux à suivre son quotidien entre les tournages et ses sorties entre amies. Shantel VanSanten serait-elle nostalgique de son enfance ? Sans doute. Le dimanche 14 mai, elle publiait aussi un cliché de sa maman à l’occasion de la fête des mères, célébrée ce jour-là aux Etats-Unis.

Ravis, les internautes ont commenté avec émotion ces deux clichés souvenirs : « Tu étais tellement mignonne », peut-on lire. « Enfant, tu ressemblais beaucoup à Bethany Joy Lenz », a ajouté une autre fan de la série Les Frères Scott. Effectivement, il y a une petite ressemblance.









Literally spent the wee hours yesterday gabbing, eating Mcdonalds and watching French reality tv with @therealshantel and @robertearlbuckley in a hotel room. Great night. #paris Une publication partagée par Bethany Joy Lenz (@joylenz) le 19 Oct. 2014 à 2h47 PDT





