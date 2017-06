Shantel VanSanten : aventure et paysages époustouflants au programme de ses vacances

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Si pour de nombreuses célébrités, les vacances riment souvent avec mer, plage et destinations paradisiaques, pour Shantel VanSanten, c’est plutôt l’aventure. L’interprète de Quinn, l’une des sœurs de Haley dans Les Frères Scott a en effet décidé de se faire un véritable road trip dans le Grand Canyon.

Pas de destination lointaine donc pour la jolie blonde qui a récemment participé à un gala de charité pour lutter contre le cancer du poumon en mémoire de sa grand-mère. Shantel VanSanten a tout juste pris la voiture, direction les grands espaces, les vastes étendues désertiques et les paysages arides mais époustouflants du désert de l’Arizona.

Dans une série de photos publiées sur son compte Instagram, la jeune comédienne de 31 ans n’hésite pas à partager avec ses plus de 690 000 abonnés les différentes étapes de son voyage. Sur l’une d’entre elles, on découvre ainsi l’actrice en pleine méditation debout au-dessus du Grand Canyon. Elle avoue même être restée « sans voix » devant la beauté du décor. Le lendemain, la jeune femme a posté une autre photo d’un paysage à couper le souffle. Elle prend en effet la pose au-dessus d’un incontournable du Grand Canyon, Horseshoe Bend (la courbe du fer à cheval). Et pour conclure cette escapade, Shantel VanSanten a bien évidemment cherché la lumière à Antelope Canyon, l’un des plus beaux et des plus mystiques sites du désert d’Arizona.









Finding the light #AntelopeCanyon #BeamMeUpScotty #magicalmoments Une publication partagée par Shantel VanSanten (@therealshantel) le 12 Juin 2017 à 21h45 PDT





Another day, another breathtaking view. #roadtripping #wanderingsoul #bucketlist Une publication partagée par Shantel VanSanten (@therealshantel) le 11 Juin 2017 à 22h36 PDT





Speechless I stood in awe today. #grandcanyon #roadtripping #bucketlist #wanderingsoul Une publication partagée par Shantel VanSanten (@therealshantel) le 10 Juin 2017 à 23h59 PDT