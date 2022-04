Shantel Vansanten est en deuil

Shantel Vansanten a partagé une bien triste nouvelle avec ses fans. Sa grand-mère est décédée il y a quelques jours …

C’est une bien triste nouvelle que Shantel Vansanten a partagé avec ses fans. Sa grand-mère Nellie est décédée il y a quelques jours. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, Shantel Vansanten partage tout avec ses fans : son quotidien, ses looks, les événements auxquels elle participe, ses combats, mais aussi sa vie de famille. Aujourd’hui, la jeune femme qui incarnait le personnage de Quinn James dans les Frères Scott est en deuil. Un coup dur pour la jeune femme ,



Shantel Vansanten a posté une photo très particulière hier dans laquelle elle tient à lui rend hommage. Il s’agit d’un diptyque dans lequel on voit l’actrice des frères Scott enfant aux côtés de sa grand-mère Nellie et l’autre photo semble plus récente. En légende de cette photo, on pouvait lire : " Aujourd’hui , le monde a perdu un peu de sa lumière. Mon cœur est lourd quand j’évoque la perte de ma grand-mère. Enfant, je ne comprenais pas son accent, mais j’ai toujours essayé d’apprendre le néerlandais. C’était une femme très réfléchie et son amour était sans fin. […] Elle a été une telle inspiration pour moi. Ses câlins, ses clins d’œil, ses histoires. Je t’aime grand-maman Nellie … jusqu’à ce que je te revoie tu restes dans mon cœur. " Shantel Vansanten a reçu une centaine de commentaires de soutien de la part de ses fans.