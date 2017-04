Shantel Vansanten fait la rencontre de son double

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Shantel Vansanten n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler d’elle. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Internet, elle partage les moments forts de son quotidien entre tournage, moments entre copines. Et alors qu’on vous parlait de la visite de la jeune femme au Festival de Coachella, elle a posté hier un nouveau cliché pour informer ses fans qu’elle avait repris le chemin des studios de tournage, mais surtout qu’elle avait fait une rencontre particulièrement étonnante. Sur cette photo, on découvre Shantel en compagnie d’une petite fille vêtue comme elle et qui lui ressemble étrangement. Avec cette photo vraiment trop craquante, l'actrice a conquis toute sa communauté et ses fans.

Shantel Vansanten en postant cette photo sur Instagram a réussi à attiser la curiosité de sa communauté. Pour rappel, l’actrice qui jouait dans la série les Frères Scott, a rejoint le casting de la série Shooter où elle interprète le rôle de Julia Swagger, la femme de Bob Lee Swagger, un ancien tireur d'élite au sein des Marines. Il va reprendre du service pour déjouer une tentative d'assassinat à l'encontre du président des États-Unis. Mais lorsqu'il se retrouve accusé du crime, il va devoir se servir de tout ce qu'il a appris au cours de sa carrière pour retrouver les vrais coupables et faire payer ceux qui l'ont piégé.