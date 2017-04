Shantel VanSanten , son incroyable week-end à Coachella

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour les célébrités. Chaque année, le festival accueille des milliers de chanceux. Et parmi eux se trouvait ce week-end la belle Shantel VanSanten.

Très active sur les réseaux sociaux, Shantel VanSanten partage régulièrement des clichés de son quotidien entre ses tournages, ses vacances et ses sorties entre amis. Ce week-end, l’actrice révélée dans la série Les Frères Scott était dans le désert californien, à Indio pour assister au festival Coachella. Présente lors de l’événement pour promouvoir une nouvelle voiture signée BMW, l’actrice est apparue très souriante et plus épanouie que jamais : « J’aime les absurdités, elles réveillent les cellules du cerveau. L’imagination est un ingrédient nécessaire pour vivre », a-t-elle écrit reprenant la citation du célèbre auteur américain Theodor Seuss.

Des clichés qui ont ravi les internautes, nombreux à suivre le quotidien de Shantel VanSanten depuis l’arrêt de la série : « Je ne cesserai jamais de dire que Shantel atteint un nouveau niveau en ce qui concerne la beauté », peut-on lire. « Je dois dire que tu es très belle avec cette nouvelle coiffure », a ajouté un autre abonné, visiblement conquis par les cheveux bouclés de l’actrice. Elle apparait en effet avec un nouveau look très naturel.

Côté professionnel, Shantel VanSanten enchaîne les nouveaux projets avec la série télévisée Shooter aux côtés de Ryan Philippe où elle joue le rôle de Julie Swagger. Elle est également à l’affiche d’un nouveau film, Love Blossoms, sorti le 14 février dernier.





"I like nonsense, it wakes up the brain cells. Fantasy is a necessary ingredient in living." #Coachella Une publication partagée par Shantel VanSanten (@therealshantel) le 22 Avril 2017 à 13h07 PDT

