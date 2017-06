Shantel VanSanten rend hommage à sa mamie et invite ses fans à s’engager contre le cancer

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Très proche de sa grand-mère, Shantel VanSanten a une nouvelle fois posté une photo pour lui rendre hommage. Sur ce cliché publié ce mercredi 31 mai, on découvre l’interprète de Quinn, l’une des sœurs de Haley dans Les Frères Scott, en train d’embrasser sa mamie. Cette dernière est décédée en 2014 des suites d’un cancer du poumon.

« A mon réveil aujourd’hui, ma sœur m’avait envoyé cette photo… Il y a six ans ce jour-là, j’étais insouciante, je riais et j’étais accrochée à ma grand-mère. Le temps passe mais c’est comme si c’était hier. Vous ressentez l’absence à chaque battement de cœur. Ce souvenir remonte au moment même où je me prépare pour le gala de Lung Force qui aura lieu le 8 juin prochain. Je vois son absence comme une opportunité et je dois continuer le combat en son honneur, » a-t-elle d’abord écrit en guise de légende.

En effet, depuis le décès de sa grand-mère, la jolie comédienne de 31 ans s’est rapprochée de l’association Lung Force qui lutte contre le cancer des poumons. D’ailleus, Shantel Van Santen exhorte ses fans, dans la deuxième partie du message, à également s’engager.

« Je vous demande de vous joindre à moi lors de cette soirée spéciale, » a-t-elle donc écrit à propos de ce gala destiné à sensibiliser le plus grand monde au cancer le plus meurtrier chez les femmes. « Il s’agit de se tenir debout aux côtés de ceux qui se battent pour qu’ils ne soient pas seuls. C’est aussi un moyen de reconnaître ceux que nous avons perdu et de partager leurs histoires. S’il vous plaît, rejoignez-moi ! », a-t-elle alors conclu.