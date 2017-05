Sophia Bush à la rencontre de ses fans français

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Depuis cinq jours, Sophia Bush profite de ses quelques moments de repos pour visiter la capitale. Et ce week-end, elle a également participé à une convention pour rencontrer ses fans français.

Après avoir joué le personnage de Brooke Davis dans la série télévisée Les Frères Scott, Sophia Bush a obtenu un autre rôle, celui du détective Erin Lindsay dans Chicago PD. Invitée par l’organisme Empire Conventions pour la convention « Don’t Mess with Chicago », Sophia Bush a rencontré ses fans, nombreux à avoir fait le déplacement jusqu’à Paris : « Merci à tous les fans qui sont venus pour traîner avec notre folle famille de Chicago. Les conférences étaient explosives, les photos étaient vraiment drôles, vous m’avez posée tant de questions, et mon cœur est juste reconnaissant de savoir que beaucoup d’entre vous sont réunis dans le projet #TheGirlProject, merci pour tout. » Durant deux jours, elle a ainsi partagé des moments privilégiés avec les chanceux présents, entre conférences questions/réponses, séances photos et signatures d’autographes

Ce week-end était aussi l’occasion pour Sophia Bush de découvrir Paris mais aussi plusieurs villes de Normandie. Aux côtés de son amie Ruthie Lindsey, l’actrice a parcouru quelques centaines de kilomètres jusqu’aux falaises d’Etretat. Une virée entre filles qui a visiblement ravi Sophia Bush. Très gourmande, l’actrice a aussi goûté aux spécialités françaises. Elle a notamment poussé les portes du restaurant de Stéphane Jégo, L’Ami Jean dans le XVIIe arrondissement de la capitale, bu un café au Clown Bar, mais aussi croqué dans un des célèbres choux à la crème de Odette Paris.





Thank you to all the fans who showed up to hang with our crazy #OneChicago family this weekend. The panels were a blast, the photos were great fun, you asked so many thoughtful questions, and my heart is just BURSTING that so many of you came together to make an impact through #TheGirlProject! Thank you. Merci pour tout! #DMWC 🖤 Une publication partagée par Sophia Bush (@sophiabush) le 21 Mai 2017 à 15h14 PDT





