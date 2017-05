Sophia Bush partage un adorable message pour la fête des mères

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Si dans la série télévisée Les Frères Scott, le personnage de Brooke Davis entretient des relations conflictuelles avec sa mère – en tout cas durant les premières saisons – l’actrice de 34 ans est au contraire très proche de sa maman. Mieux encore, les deux femmes partagent une complicité sans faille depuis la naissance de l’actrice. C’est donc tout naturellement que Sophia Bush a publié un cliché pour célébrer la fête des mères, accompagné d’un message des plus adorables : « Maman, tu es ma lumière, un professeur, une amie, un modèle. Tu me rends folle et je ne peux pas rester loin de toi. Tu me manques tout le temps lorsque je pars (…) Tu me fais rire, hystériquement. Et être accidentellement ivre en vacances avec toi est l’une des choses que je préfère. Ton cœur est plus grand que le ciel. »

Sa mère, Maureen, est gestionnaire d’un studio de photographie. Depuis sa naissance, Sophia Bush est donc plongée dans un univers artistique. Une belle opportunité pour l’actrice qui a commencé sa carrière à la télévision à l’âge de 20 ans : « Merci d’avoir été la plus cool, pour m’avoir enseignée de toujours croire en mes intuitions – même si j’ai refusé de t’écouter durant des années, car c’est ce que font les enfants. J’ai compris. Tu as toujours eu raison. C’est la chose la plus frustrante et la plus incroyable. Tu es mon héroïne », a-t-elle ajouté, avant de lui prouver une nouvelle fois son amour : « Je t’aime du plus profond de mes yeux et de mon cerveau. »





