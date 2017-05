Sophia Bush retrouve les acteurs des Frères Scott cinq ans après la fin de la série

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

En 2012, la série Les Frères Scott qui a marqué toute une génération et fait les belles heures de TF1, tirait sa révérence. Le show qui a notamment révélé Chad Michael Murray (Lucas Scott), James Lafferty (Nathan Scott), Hilarie Burton (Peyton Sawyer), Sophia Bush (Brooke Davies) ou encore Bethany Joy Lenz (Haley James) s’est en effet arrêté au bout de 9 saisons.

Cinq ans après la fin de la série, quelques-uns des comédiens qui se sont illustrés dans le programme se sont retrouvés ce week-end. Les acteurs, au nombre de neuf, en ont même profité pour poser ensemble le temps d’une photo qui fleure bon la nostalgie. C’est l’acteur Robert Buckley (Clayton Evans) qui a partagé le fameux cliché sur son compte Twitter, ce dimanche 7 mai. En guise de légende, il a ainsi écrit : « Réunion de famille (partielle) des Frères Scott ».

La série dont le titre original est One Tree Hill (du nom de la ville où se déroule l’action) avait réussi l’exploit de survivre au départ de Lucas, l’un de ses personnages principaux. Et en 9 saisons, le casting de la série a connu de nombreux changements. Ainsi sur la photo, si Chad Michael Murray, James Lafferty, Bethany Joy Lenz ou encore Hilarie Burton sont absents, on peut cependant apercevoir Sophia Bush et les acteurs présents dans les dernières saisons. On y découvre ainsi Antwon Tanner (Skills Taylor), Shantel VanSanten (Quinn James), Ashley Rickards (Samantha Walker) qui est devenue blonde ou encore Stephen Colletti (Chase Adams).