Lucas demande à Keith de participer avec lui au traditionnel match de basket annuel réunissant les pères et leurs fils. Il réalise alors qu'il n'est pas le plus à plaindre lorsqu'il voit Dan humilier Nathan en public sur le terrain. Par ailleurs, Peyton vit très mal l'anniversaire de la disparition de sa mère et trouve un peu de réconfort auprès de Whitey.