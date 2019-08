Alors qu'ils vont chercher Karen à l'aéroport, Keith et Lucas entrent en collision avec un véhicule circulant en sens inverse. Inconscient, Lucas est entre la vie et la mort. Témoin de l'accident, Dan transporte au plus vite Lucas vers le plus proche hôpital. Il doit bientôt reconnaître que Lucas est son fils s'il veut lui sauver la vie. Par ailleurs, Peyton décide d'avouer à Brooke qu'elle a embrassé Lucas.