Les frères Scott - S02 E02 - Si tout recommençait...

Peyton et de Brooke organisent le mariage de Haley et de Nathan. Même si les parents de la jeune femme assistent à la réception, Deb a du mal à accepter la situation. La récente attaque cardiaque dont a été victime Dan l'a beaucoup perturbée et celui-ci se remet en question. Il demande à Deb et à Lucas de l'aider dans cette épreuve.