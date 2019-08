Les frères Scott - S02 E10 - Quand les gens parlent

Nathan s'inquiète beaucoup de la santé de Lucas. Il décide donc de révéler à Karen que celui-ci n'a pas passé d'examen médical pour son cœur. Dan propose à Keith de continuer à travailler en tant que vice-président. Une rumeur circule au sujet de Peyton et beaucoup de personnes sont bientôt convaincues que celle-ci est lesbienne. Ces commérages infondés compromettent sérieusement son amitié avec Anna. Haley et Nathan s'éloignent de plus en plus. La jeune femme décide bientôt de partir pour New York afin de devenir chanteuse.