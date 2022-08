Les frères Scott - S02 E15 - La boîte à souvenirs

Tout le monde confie ses secrets les plus intimes devant une caméra. Nathan est de plus en plus en colère car Haley n'est toujours pas rentrée. Felix organise une soirée pour célébrer la victoire de Brooke aux élections. Lucas décide de vivre avec Deb et Dan plutôt qu'avec Karen.