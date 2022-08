Les frères Scott - S02 E16 - Le jour J

Jules et Keith se marient. Brooke demande à Lucas d'assister à la cérémonie avec elle. Nathan doit prendre une importante décision impliquant son mariage avec Haley. La relation de Peyton et de Jake ne cesse d'évoluer. Karen et Andy découvrent la nature de la relation secrète que Jules entretenait avec Dan.