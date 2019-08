Un conflit éclate entre Keith et Dan. Keith découvre, en effet, que son frère a payé Jules afin qu'elle tombe amoureuse de lui. Anna dénonce Felix aux autorités. Elle est convaincue qu'il s'agit du vandale qui a saccagé le casier de Peyton. Brooke et Lucas évoquent le possible déménagement de la jeune femme. Nathan tente de persuader Haley de rentrer sous le toit familial.